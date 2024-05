La Soluzione ♚ La scienza degli accordi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARMONIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARMONIA

Significato della soluzione per: La scienza degli accordi In musica, l'armonia è la scienza che studia i suoni nella dimensione verticale, in particolare si sofferma sull'analisi dei rapporti tra essi. È uno dei tre elementi costitutivi della musica assieme al ritmo ed alla melodia. Lo studio dell'armonia coinvolge gli accordi e la loro costruzione e le loro successioni secondo i principi di connessione che li governano derivati dalla struttura fisica naturale del suono e soprattutto della teoria degli armonici parziali. Italiano: Sostantivo: armonia ( approfondimento) f sing (pl.: armonie) . consonanza di suoni. combinazione di accordi che produce un'impressione piacevole come viene ad orecchia dolce armonia da organo (Dante). Né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa (Foscolo).. (musica) teoria dei processi di formazione e concatenazione di accordi musicali. (senso figurato) combinazione proporzionata di più elementi armonia dei colori.

