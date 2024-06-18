La via smarrita da Dante all inizio della Commedia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La via smarrita da Dante all inizio della Commedia' è 'Diritta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRITTA

Perché la soluzione è Diritta? Nel poema di Dante, la via smarrita rappresenta un cammino di perdita e smarrimento spirituale, simbolo di una ricerca personale e di un percorso di rinascita. La strada diritta, in questo contesto, si contrappone alla via sbagliata, indicando un cammino di rettitudine e di ritorno alla retta via. La differenza tra le due percorribilità evidenzia il valore della scelta morale e spirituale, sottolineando l'importanza di seguire una via che conduca alla salvezza e alla verità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La via smarrita da Dante all inizio della Commedia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La via smarrita da Dante all inizio della Commedia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diritta

Questa pagina è dedicata alla definizione "La via smarrita da Dante all inizio della Commedia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La via smarrita da Dante all inizio della Commedia" conferma che la soluzione 'Diritta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Diritta

D Domodossola I Imola R Roma I Imola T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La via smarrita da Dante all inizio della Commedia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diritta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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