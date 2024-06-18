Una nota razza bovina dal manto a macchie

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una nota razza bovina dal manto a macchie' è 'Frisona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRISONA

Perché la soluzione è Frisona? La frisona è una razza bovina riconoscibile per il suo manto a macchie bianche e nere o rosse, che la distingue facilmente tra le altre specie. Questa particolare colorazione rappresenta un elemento caratteristico, importante per l'identificazione e l'allevamento. La frisona è apprezzata non solo per il suo aspetto, ma anche per la produzione di latte di alta qualità. La sua presenza nelle aziende agricole italiane contribuisce alla biodiversità e alla tradizione zootecnica del territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una nota razza bovina dal manto a macchie". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una nota razza bovina dal manto a macchie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Frisona

In presenza della definizione "Una nota razza bovina dal manto a macchie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una nota razza bovina dal manto a macchie" conferma che la soluzione 'Frisona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Frisona

F Firenze R Roma I Imola S Savona O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una nota razza bovina dal manto a macchie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frisona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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