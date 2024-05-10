Tessuto sintetico

Home / Soluzioni Cruciverba / Tessuto sintetico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tessuto sintetico' è 'Acrilico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACRILICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tessuto sintetico" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto sintetico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Acrilico? L'acrilico è un materiale artificiale che imita le caratteristiche della lana, ma è prodotto in laboratorio attraverso processi chimici. È molto usato per realizzare capi di abbigliamento, tende e rivestimenti grazie alla sua morbidezza, leggerezza e resistenza. Questo tessuto si distingue per la facilità di manutenzione e la capacità di mantenere il calore anche in condizioni di umidità. La sua versatilità lo rende una scelta comune nel settore tessile, offrendo comfort e praticità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tessuto sintetico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Acrilico

Quando la definizione "Tessuto sintetico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto sintetico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Acrilico:

A Ancona C Como R Roma I Imola L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto sintetico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tessuto in fibra sinteticaDipinto eseguito con resine sinteticheUn tipo di tessuto sinteticoTipo di tessuto sinteticoUn tessuto sinteticoTessuto elastico sintetico per biancheriaTessuto con puntini di colore diverso