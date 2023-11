La definizione e la soluzione di: Stato centro-americano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Il parlamento centro-americano, anche conosciuto con l'abbreviazione di parlacen (dallo spagnolo parlamento centroamericano), è un'istituzione politica... Panama (pron. /'panama/; desuete le grafie Panamá e Panamà, che si rifacevano alla pronuncia in spagnolo: Panamá /pana'ma/), ufficialmente Repubblica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Lo stato di ayatollah e pasdaran; Vagare in centro ; Fecondo inventore americano ;

Cerca altre Definizioni