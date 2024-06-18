Sono fissate ai manubri delle motociclette

SOLUZIONE: MANOPOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono fissate ai manubri delle motociclette" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono fissate ai manubri delle motociclette". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Manopole? Le manopole sono le parti avvolte sui manubri delle motociclette, offrendo una presa comoda e sicura al pilota. Permettono di controllare meglio acceleratore, freno e frizione, contribuendo alla sicurezza durante la guida. Sono disponibili in vari materiali e modelli per adattarsi alle preferenze di ogni motociclista. La loro posizione strategica aiuta a mantenere equilibrio e stabilità.

Quando la definizione "Sono fissate ai manubri delle motociclette" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono fissate ai manubri delle motociclette" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Manopole:

M Milano A Ancona N Napoli O Otranto P Padova O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono fissate ai manubri delle motociclette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

