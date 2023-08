Sono in mezzo ai contrafforti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in mezzo ai contrafforti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AF

Significato/Curiosita : Sono in mezzo ai contrafforti

Finestre separano i contrafforti. nelle fiancate si aprono due porte, la porta de sombrerers e quella de les moreres: un'altra fu costruita in seguito nell'abside... Tranvia altdorf-flüelen af – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) del veicolo multiuso af – codice vettore iata per air france af – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono in mezzo ai contrafforti : sono; mezzo; contrafforti; Lo sono i locali ben ventilati; sono esperti di coltivazioni; Quelli notturni sono vietati; Le sottili strisce di terra che possono unire due continenti; sono splendidi nelle Maldive; In mezzo all ambiente; In mezzo alla casseruola; La bella di Nove settimane e mezzo iniziali; In mezzo al lago; In mezzo alla buca; contrafforti montuosi;

Cerca altre Definizioni