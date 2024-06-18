La sanzione per il colpevole

Home / Soluzioni Cruciverba / La sanzione per il colpevole

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sanzione per il colpevole' è 'Condanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONDANNA

La risposta Condanna è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Condanna? La condanna è la conseguenza legale che si applica a chi ha commesso un reato o un'azione considerata sbagliata dalla legge. Essa sancisce ufficialmente che una persona è ritenuta colpevole e deve subire una pena o un provvedimento punitivo. La condanna funge da deterrente e garantisce il rispetto delle norme, mantenendo l'ordine sociale. La sua applicazione avviene attraverso un processo giudiziario che accerta la responsabilità dell'individuo coinvolto.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Condanna' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La sanzione per il colpevole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Condanna

La definizione "La sanzione per il colpevole" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Condanna'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La sanzione per il colpevole

La sanzione per il colpevole Risposta: CONDANNA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona

La soluzione 'Condanna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La sanzione per il colpevole". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.