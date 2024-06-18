La sanzione per il colpevole
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SOLUZIONE: CONDANNA
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Perché la soluzione è Condanna? La condanna è la conseguenza legale che si applica a chi ha commesso un reato o un'azione considerata sbagliata dalla legge. Essa sancisce ufficialmente che una persona è ritenuta colpevole e deve subire una pena o un provvedimento punitivo. La condanna funge da deterrente e garantisce il rispetto delle norme, mantenendo l'ordine sociale. La sua applicazione avviene attraverso un processo giudiziario che accerta la responsabilità dell'individuo coinvolto.
La sanzione per il colpevole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Condanna
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La sanzione per il colpevole
- Risposta: CONDANNA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Condanna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La sanzione per il colpevole". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Socio di un colpevole Consegnare un colpevole a un altro Stato Il paladino colpevole della morte di Orlando Colpevole Lo è il caso di omicidio senza colpevole
Altre definizioni collegate
Con sanzione: Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce
Con colpevole: Colpevole di complicità