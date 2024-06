È seguita spesso da un punto esclamativo

: . Una interiezione o esclamazione è una parte del discorso che esprime un particolare atteggiamento emotivo del parlante, in modo estremamente conciso. Nella lingua scritta l'interiezione è genericamente seguita dal punto esclamativo, che ne sottolinea l'enfasi e l'immediatezza.

Italiano: Sostantivo: interiezione f sing (pl.: interiezioni) . (linguistica) parte del discorso invariabile usata per enfatizzare un concetto l'interiezione è, insieme alla preposizione, alla congiunzione ed all'avverbio, una delle quattro parti invariabili del discorso. "Ohibò" è un'interiezione.. Sillabazione: in | te | rie | zio | ne. Pronuncia: IPA: /interje'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino interiectio (che deriva da intericere cioè "mettere, gettare in mezzo") significa "inserzione", "intercalazione" .