La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Protetto e sorvegliato' è 'Custodito' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUSTODITO

Vuoi sapere di più su Custodito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Custodito.

CUSTODITO significa essere protetto e sorvegliato, mantenuto al sicuro sotto attenzione e controllo. Indica qualcosa o qualcuno che è stato affidato a protezione, assicurando che non venga danneggiato o rubato. È sinonimo di essere vigilato e preservato con cura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una confezione con il prodotto protetto da plasticaUn cannone protetto e rotanteLocalità siciliana col duomo protetto dall UNESCOProtetto da IgeaÈ protetto da san Rufino

Hai davanti la definizione "Protetto e sorvegliato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

M C E I D C F E R I I O O T T C A

Mostra soluzione