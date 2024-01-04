È protetto da san Rufino

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È protetto da san Rufino' è 'Assisiate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSISIATE

Perché la soluzione è Assisiate? Assisiate è un termine che si riferisce a un luogo o a un edificio che gode della protezione di san Rufino, il santo patrono di Assisi. Questo nome indica un rapporto di tutela e venerazione, spesso legato a strutture religiose o storiche che hanno ricevuto il riconoscimento e il favore del santo. La presenza di questa denominazione sottolinea l’importanza spirituale e culturale del sito, che conserva un valore simbolico e religioso molto forte. La protezione di san Rufino conferisce a Assisiate un significato speciale nella tradizione locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È protetto da san Rufino". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È protetto da san Rufino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Assisiate

Questa pagina è dedicata alla definizione "È protetto da san Rufino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È protetto da san Rufino" conferma che la soluzione 'Assisiate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Assisiate

A Ancona S Savona S Savona I Imola S Savona I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È protetto da san Rufino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assisiate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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