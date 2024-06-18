Il portar via di molti ristoranti ing

SOLUZIONE: TAKEAWAY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il portar via di molti ristoranti ing" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il portar via di molti ristoranti ing". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Takeaway? Il termine si riferisce al servizio che permette ai clienti di ordinare cibo e portarlo via senza consumarlo sul posto, offrendo comodità e rapidità. È molto popolare tra chi desidera un pasto veloce o preferisce mangiare a casa. Questi locali si distinguono per la praticità e la possibilità di godersi un pasto senza sedersi nel ristorante.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il portar via di molti ristoranti ing" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il portar via di molti ristoranti ing" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Takeaway:

T Torino A Ancona K Kappa E Empoli A Ancona W Washington A Ancona Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il portar via di molti ristoranti ing" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

