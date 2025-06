Un negozio di cibi pronti da portar via nei cruciverba: la soluzione è Takeaway

TAKEAWAY

Perché la soluzione è Takeaway? Takeaway indica un negozio o servizio che offre cibi pronti da portare via e gustare altrove. È una soluzione pratica per chi desidera mangiare senza dover sedersi in un ristorante, scegliendo tra piatti preparati da asporto. Spesso associato a fast food o locali specializzati, il takeaway permette di gustare ottimi pasti ovunque si voglia. È diventato un modo comodo e veloce di pranzare o cenare fuori casa.

T Torino

A Ancona

K Kappa

E Empoli

A Ancona

W Washington

A Ancona

Y Yacht

