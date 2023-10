Europea: vi gira l euro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Europea: vi gira l euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 15 lettere : UNIONE MONETARIA

L'Unione Economica e Monetaria (UEM) dell'Unione Europea è un termine ampio che include l'insieme delle politiche fiscali, valutarie, concorrenziali e monetarie messe in coordinamento dal luglio 1988 con lo scopo di avvicinare le rispettive economie dell'Unione Europea. Il momento simbolico più importante si concretizzò con l'adozione di una moneta unica europea, l'euro nel 1999, in sostituzione delle rispettive valute nazionali da parte degli Stati membri dell'Unione europea, una politica monetaria comune sotto il controllo della Banca centrale europea (BCE), dando vita alla cosiddetta eurozona.

