La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Persona che dà' è 'Donatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DONATRICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Persona che dà" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Persona che dà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Donatrice? Una donna che si impegna ad aiutare gli altri con gesti di generosità è spesso chiamata donatrice. La sua azione si manifesta attraverso doni, donazioni o supporto materiale e morale. La sua presenza rappresenta un esempio di altruismo e sensibilità verso le esigenze altrui. La donatrice può essere coinvolta in attività benefiche, contribuendo a migliorare la vita di molte persone. La sua disponibilità e il suo cuore aperto sono un segno di umanità e solidarietà.

Quando la definizione "Persona che dà" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Persona che dà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Donatrice:

D Domodossola O Otranto N Napoli A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Persona che dà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

