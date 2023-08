Persona da cui si è appresa una notizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona da cui si è appresa una notizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FONTE

Significato/Curiosita : Persona da cui si e appresa una notizia

Altre risposte alla domanda : Persona da cui si è appresa una notizia : persona; appresa; notizia; Viene bandito per assumere persona le in enti pubblici; Archivio persona le per tutti i contribuenti; Una persona di spicco può esercitarla sugli altri; Che va oltre le capacità di una persona ; Se non è successivo è genericamente altra persona ; Azione di rappresa glia; Le Fosse di una terribile rappresa glia nazista; Un azione fatta per rappresa glia; Un azione di rappresa glia; Ostacolare per rappresa glia; Comunicazione di una notizia riservata; I notizia ri regionali RAI; La modificazione d una notizia precedente; notizia sensazionale nel giornalismo; I notizia ri dei mezzi busti;

