Si pensava che diffondesse la peste

Home / Soluzioni Cruciverba / Si pensava che diffondesse la peste

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si pensava che diffondesse la peste' è 'Untore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si pensava che diffondesse la peste" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pensava che diffondesse la peste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Untore? L'untore era qualcuno che, ritenuto portatore di malattie come la peste, si credeva potesse trasmetterle facilmente agli altri. Questa convinzione portava a diffidenza e paura nei confronti di questa figura, spesso considerata responsabile della diffusione di epidemie. La credenza popolare vedeva nell'untore un soggetto che, con il suo semplice contatto, poteva mettere a rischio la salute pubblica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si pensava che diffondesse la peste nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Untore

Quando la definizione "Si pensava che diffondesse la peste" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pensava che diffondesse la peste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Untore:

U Udine N Napoli T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pensava che diffondesse la peste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si credeva spargesse la pesteDiffusore volontario della peste medievaleAnticamente si credeva che spargessero la pesteSi credeva che spargessero la pesteSi credeva spargessero la pesteLo si accusava di propagare la pesteSi credeva che spargesse la peste