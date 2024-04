La Soluzione ♚ Lo si accusava di propagare la peste

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UNTORE

Ecco la soluzione per la definizione

Copia

Curiosità su Lo si accusava di propagare la peste: Dall'imperatore, carlo v d'asburgo – lo bandì dal sacro romano impero, vietando, inoltre, a tutti i sudditi di propagare le sue idee. nonostante ciò, anche... Untore era un termine utilizzato nel Cinquecento e nel Seicento per indicare chi si riteneva diffondesse volontariamente il morbo della peste spalmando in luoghi pubblici appositi unguenti venefici. Le credenze sugli untori ebbero particolare diffusione durante la grande peste del 1630, immortalata da Manzoni nel romanzo I promessi sposi e divenuta nota, per questo, come peste manzoniana. Il termine untore ricorre in particolare nelle vicende relative al processo intentato dal Governo di Milano nel 1630 contro gli sventurati Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, processo che il Manzoni ripercorse nel saggio storico Storia della colonna ...

