Onomatopea dei bicchieri che si toccano
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SOLUZIONE: CINCIN
Perché la soluzione è Cincin? Il suono caratteristico prodotto quando due bicchieri vengono toccati tra loro è rappresentato dalla parola CINCIN. Questa espressione onomatopeica cattura perfettamente il rumore acuto e breve che si genera in quel momento, evocando immediatamente l’idea di un brindisi o di un gesto festoso. La parola è usata frequentemente nelle situazioni conviviali per simboleggiare il momento di condivisione e allegria. La sua semplicità e immediatezza la rendono riconoscibile in molte culture.
Onomatopea dei bicchieri che si toccano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cincin
Se la definizione "Onomatopea dei bicchieri che si toccano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cincin'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Onomatopea dei bicchieri che si toccano
- Risposta: CINCIN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: N
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cincin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Onomatopea dei bicchieri che si toccano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
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Con bicchieri: Materiale usato per specchi e bicchieri
Con toccano: Lo sono le cose che si vedono e si toccano