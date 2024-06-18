Un noto proverbio cosa fatta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un noto proverbio cosa fatta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un noto proverbio cosa fatta' è 'Capoha'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPOHA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un noto proverbio cosa fatta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un noto proverbio cosa fatta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Capoha? Il proverbio “cosa fatta” suggerisce che una volta completata un'azione, non si può più modificarla o tornare indietro. La parola “cosa” si riferisce a un'azione o a un risultato già conseguito, mentre “fatta” indica che tutto è stato portato a termine. La voce “CAPOHA” può essere associata a un termine dialettale o colloquiale che evidenzia l'importanza di accettare le conseguenze di ciò che si è già fatto. Questa espressione invita a riflettere sull'importanza di assumersi le responsabilità delle proprie azioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un noto proverbio cosa fatta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Capoha

Se la definizione "Un noto proverbio cosa fatta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un noto proverbio cosa fatta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Capoha:

C Como A Ancona P Padova O Otranto H Hotel A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un noto proverbio cosa fatta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un noto proverbio: chi dorme pesciUn noto proverbio: male non fare pauraPer Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosaDa un noto proverbio: Dite la che ho detto la miaLo ha ogni cosa fatta