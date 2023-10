Da un noto proverbio: Dite la che ho detto la mia - Cruciverba

«ed el mi disse: "volgiti!fai vedifarinatas'è dritto:cintola in sù tutto 'l vedrai". io avea già il mio viso nel suo fitto; ed el...

Morbosamente vostra è un film pornografico del 1985 diretto da Andrea Bianchi (con lo pseudonimo Andrew White). Il film segna il debutto nell'hardcore dell'attrice Karin Schubert dopo una carriera in cui aveva interpretato svariati ruoli, principalmente in commedie italiane negli anni settanta. Come dichiarato dalla stessa attrice tedesca, dalle riprese di questo film ne furono ricavati altri quattro negli anni successivi. Il film è stato distribuito anche in versione softcore con il titolo Cora, sia in home video che nei circuiti cinematografici.