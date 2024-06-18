Nati nella città del Teatro Bolshoj
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SOLUZIONE: MOSCOVITI
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Perché la soluzione è Moscoviti? I cittadini di Mosca sono chiamati moscoviti, termine che identifica coloro che sono nati nella capitale russa, conosciuta anche come la città del Teatro Bolshoj. Questa parola richiama l’identità culturale e storica di chi ha radici in questa metropoli, famosa per le sue tradizioni artistiche e teatrali. Essere moscoviti significa appartenere a una comunità che ha plasmato il panorama culturale e sociale della Russia. La loro presenza contribuisce a mantenere viva la memoria di questa città storica.
Nati nella città del Teatro Bolshoj nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Moscoviti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nati nella città del Teatro Bolshoj
- Risposta: MOSCOVITI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Moscoviti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nati nella città del Teatro Bolshoj". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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