Un Manlio artista contemporaneo umbro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un Manlio artista contemporaneo umbro' è 'Bacosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BACOSI

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Perché la soluzione è Bacosi? BACOSI è un artista umbro contemporaneo noto per le sue opere che uniscono tradizione e innovazione. La sua attività si distingue per l'uso di materiali e tecniche moderne, creando un linguaggio visivo originale e riconoscibile. Le sue creazioni riflettono un forte legame con il territorio umbro, interpretandone le caratteristiche attraverso un approccio innovativo. La sua capacità di fondere passato e presente rende il suo lavoro unico nel panorama artistico attuale, lasciando un'impronta significativa.

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Un Manlio artista contemporaneo umbro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bacosi

In presenza della definizione "Un Manlio artista contemporaneo umbro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bacosi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un Manlio artista contemporaneo umbro

Un Manlio artista contemporaneo umbro Risposta: BACOSI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: B_____

B_____ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona C Como O Otranto S Savona I Imola

La soluzione 'Bacosi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un Manlio artista contemporaneo umbro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.