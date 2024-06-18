Un Manlio artista contemporaneo umbro
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SOLUZIONE: BACOSI
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Perché la soluzione è Bacosi? BACOSI è un artista umbro contemporaneo noto per le sue opere che uniscono tradizione e innovazione. La sua attività si distingue per l'uso di materiali e tecniche moderne, creando un linguaggio visivo originale e riconoscibile. Le sue creazioni riflettono un forte legame con il territorio umbro, interpretandone le caratteristiche attraverso un approccio innovativo. La sua capacità di fondere passato e presente rende il suo lavoro unico nel panorama artistico attuale, lasciando un'impronta significativa.
Un Manlio artista contemporaneo umbro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bacosi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un Manlio artista contemporaneo umbro
- Risposta: BACOSI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: B_____
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Bacosi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un Manlio artista contemporaneo umbro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con contemporaneo: Prevede l uso contemporaneo di più mezzi di comunicazione
Con umbro: Un umbro concittadino del Gattamelata