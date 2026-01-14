Un umbro concittadino del Gattamelata

SOLUZIONE: NARNESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un umbro concittadino del Gattamelata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un umbro concittadino del Gattamelata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Narnese? Narnese è il termine usato per indicare un abitante di Narni, città umbra nota per la sua storia e cultura. Questa parola collega direttamente la persona alla sua origine geografica, rafforzando il senso di identità locale. Chi porta questa denominazione condivide tradizioni e radici profonde legate alla propria terra. La comunità narnese si distingue per il suo patrimonio storico e la forte appartenenza alle origini umbre.

In presenza della definizione "Un umbro concittadino del Gattamelata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un umbro concittadino del Gattamelata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Narnese:

N Napoli A Ancona R Roma N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un umbro concittadino del Gattamelata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

