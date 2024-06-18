Il longobardo re d Italia dal 636 al 652

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il longobardo re d Italia dal 636 al 652' è 'Rotari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTARI

Perché la soluzione è Rotari? Rotari fu il re dei Longobardi in Italia dal 636 al 652, un sovrano che lasciò un'impronta significativa nella storia del suo popolo. Durante il suo regno, promosse riforme e rafforzò il potere della monarchia, contribuendo alla stabilità del regno longobardo. La sua figura è ricordata anche attraverso il famoso codice legislativo, le Leggi di Rotari, che rappresentano un importante esempio di diritto medievale. La sua leadership influì profondamente sulla formazione della società longobarda in Italia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il longobardo re d Italia dal 636 al 652". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il longobardo re d Italia dal 636 al 652 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rotari

Per risolvere la definizione "Il longobardo re d Italia dal 636 al 652", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il longobardo re d Italia dal 636 al 652" conferma che la soluzione 'Rotari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rotari

R Roma O Otranto T Torino A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il longobardo re d Italia dal 636 al 652" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rotari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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