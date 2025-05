La manifestazione con la Palma d oro nei cruciverba: la soluzione è Festival Di Cannes

FESTIVAL DI CANNES

Curiosità e Significato di "Festival Di Cannes"

La soluzione Festival Di Cannes di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Festival Di Cannes per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il Festival di Cannes è un prestigioso evento cinematografico che si svolge annualmente in Francia. Celebra e premia i migliori film del panorama internazionale, con il riconoscimento della Palma d'Oro come simbolo di eccellenza. È un punto di riferimento per cinefili e professionisti del settore.

Come si scrive la soluzione: Festival Di Cannes

Non riesci a risolvere la definizione "La manifestazione con la Palma d oro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T R T A A I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RITIRATA" RITIRATA

