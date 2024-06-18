Elogiare i meriti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Elogiare i meriti' è 'Vantare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VANTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elogiare i meriti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elogiare i meriti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Vantare? Vantare significa attribuire meriti o qualità positive a qualcuno o qualcosa, spesso per esaltare le proprie capacità o successi. È un modo di mettere in evidenza i propri pregi o quelli altrui, cercando di ottenere approvazione o riconoscimento. Questa azione può essere fatta con orgoglio o, talvolta, con ostentazione. In ogni caso, implica un atteggiamento di apprezzamento e valorizzazione delle qualità possedute o acquisite.

Per risolvere la definizione "Elogiare i meriti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elogiare i meriti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vantare:

V Venezia A Ancona N Napoli T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elogiare i meriti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

