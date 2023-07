Elogiare in modo smisurato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elogiare in modo smisurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESALTARE

Significato/Curiosita : Elogiare in modo smisurato

Scritto politico ispirato ai moti di rimini del 1845, nel quale ha anche modo di elogiare i "temperati modi" del legato pontificio di forlì, tommaso pasquale... Fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

