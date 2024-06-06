Si dice per elogiare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dice per elogiare' è 'Bravo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Si dice per elogiare', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 5 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: BRAVO

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Si dice per elogiare [Soluzione Cruciverba 5 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Per vedere altre definizioni associate a Bravo, visita questa pagina: Bravo.

Non riesci a risolvere la definizione "Si dice per elogiare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni. È possibile che la definizione "Si dice per elogiare" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 5 lettere della soluzione Bravo:

B Bologna

R Roma

A Ancona

V Venezia

O Otranto

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Si dice per elogiare" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.