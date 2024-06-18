Decelerazioni che possono essere anche brusche
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Decelerazioni che possono essere anche brusche' è 'Frenate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FRENATE
Perché la soluzione è Frenate? Le frenate rappresentano un intervento per ridurre la velocità di un veicolo, spesso in modo improvviso e deciso. Queste azioni sono essenziali per garantire la sicurezza stradale, specialmente in situazioni di emergenza o di ostacoli improvvisi. La capacità di frenare efficacemente permette di evitare incidenti e di mantenere il controllo del mezzo. Le frenate brusche, in particolare, richiedono attenzione e prontezza da parte del conducente per ridurre i rischi sulla strada.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Decelerazioni che possono essere anche brusche". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Decelerazioni che possono essere anche brusche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Frenate
Questa pagina è dedicata alla definizione "Decelerazioni che possono essere anche brusche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Decelerazioni che possono essere anche brusche" conferma che la soluzione 'Frenate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Frenate
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Decelerazioni che possono essere anche brusche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frenate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se sono brusche bloccanoQuando sono brusche fanno stridere le ruoteEvitano le collisioniPossono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoPossono essere scritti o oraliPossono essere murariePossono essere sedimentarie
R N R I G E O Z A