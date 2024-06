Evitano le collisioni

: Con la prima guerra mondiale, i palloni frenati vennero usati per l'interdizione aerea e presero il nome di palloni di sbarramento. Il pallone di sbarramento in quota tendeva dei cavi d'acciaio che interdivano o ostacolavano i velivoli ostili. I palloni frenati nascono come mezzi militari da osservazione e furono impiegati già nell'Ottocento. Un pallone frenato è un pallone aerostatico che si distingue per essere vincolato al suolo mediante uno o più cavi.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: frenate f pl . plurale di frenata i conducenti che hanno la cintura di sicurezza correttamente allacciata non saranno proiettati fuori dal veicolo in caso di frenate repentine.. Voce verbale: frenate . seconda persona plurale dell'indicativo presente di frenare. seconda persona plurale dell'imperativo di frenare. participio passato femminile plurale di frenare.