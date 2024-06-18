Così erano dette le vallette di Passaparola

Home / Soluzioni Cruciverba / Così erano dette le vallette di Passaparola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così erano dette le vallette di Passaparola' è 'Letterine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETTERINE

Perché la soluzione è Letterine? Le LETTERINE erano le vallette di Passaparola, note per la loro presenza costante e il ruolo di accompagnamento al conduttore. Queste giovani ragazze si occupavano di interagire con il pubblico, leggere messaggi e mantenere un collegamento tra il conduttore e gli spettatori. La loro presenza contribuiva a creare un’atmosfera coinvolgente e familiare, facendo sentire il pubblico parte integrante del programma. La loro funzione era essenziale per il successo dello show televisivo, rendendo il tutto più interattivo e dinamico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così erano dette le vallette di Passaparola". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Così erano dette le vallette di Passaparola nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Letterine

La definizione "Così erano dette le vallette di Passaparola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così erano dette le vallette di Passaparola" conferma che la soluzione 'Letterine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Letterine

L Livorno E Empoli T Torino T Torino E Empoli R Roma I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così erano dette le vallette di Passaparola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Letterine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le riceve Babbo NataleCosì erano dette le lunghe basette dell OttocentoCosì erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San PietroCosì sono anche dette le piante sempreverdiCosì sono dette le regioni meridionali della FranciaCosì sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park