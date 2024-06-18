Così erano dette le vallette di Passaparola
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SOLUZIONE: LETTERINE
Perché la soluzione è Letterine? Le LETTERINE erano le vallette di Passaparola, note per la loro presenza costante e il ruolo di accompagnamento al conduttore. Queste giovani ragazze si occupavano di interagire con il pubblico, leggere messaggi e mantenere un collegamento tra il conduttore e gli spettatori. La loro presenza contribuiva a creare un’atmosfera coinvolgente e familiare, facendo sentire il pubblico parte integrante del programma. La loro funzione era essenziale per il successo dello show televisivo, rendendo il tutto più interattivo e dinamico.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così erano dette le vallette di Passaparola". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Così erano dette le vallette di Passaparola nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Letterine
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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Letterine
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Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Letterine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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