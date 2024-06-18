Contrario di asciutta

SOLUZIONE: BAGNATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Contrario di asciutta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contrario di asciutta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bagnata? Quando qualcosa è bagnata, significa che ha assorbito acqua o altri liquidi, risultando umida o umida al tatto. Questa condizione si oppone a quella di essere asciutta, dove non c'è traccia di umidità o umidità molto ridotta. Un tessuto bagnato si percepisce più pesante e freddo, mentre un ambiente umido può favorire la formazione di muffa o cattivi odori. In molte situazioni quotidiane, il contrasto tra queste due condizioni è evidente e facilmente riconoscibile.

La definizione "Contrario di asciutta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contrario di asciutta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bagnata:

B Bologna A Ancona G Genova N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contrario di asciutta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

