La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Le comunità virtuali sul web' è 'Social Network'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOCIAL NETWORK

Curiosità e Significato di Social Network

Non fermarti alla soluzione! Conosci Social Network più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Social Network.

Perché la soluzione è Social Network? Le comunità virtuali sul web sono spazi digitali dove persone con interessi simili si incontrano, condividono idee e comunicano in tempo reale. Sono piattaforme come Facebook, Instagram o Twitter che favoriscono interazioni sociali online, creando reti di connessione globale. Questi ambienti permettono di restare in contatto, scambiare opinioni e costruire relazioni anche a distanza, rendendo il mondo più vicino e accessibile a tutti.

Come si scrive la soluzione Social Network

Hai trovato la definizione "Le comunità virtuali sul web" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

N Napoli

E Empoli

T Torino

W Washington

O Otranto

R Roma

K Kappa

