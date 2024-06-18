Coerenza adeguatezza

SOLUZIONE: CONGRUITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coerenza adeguatezza" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coerenza adeguatezza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Congruita? Un elemento è considerato congruo quando si adatta perfettamente al contesto o alla situazione, mantenendo un'armonia tra le parti. La congruità garantisce che tutto risulti logico e appropriato, evitando contraddizioni o dissonanze. È importante per assicurare che le azioni, le parole o le idee siano in linea con le aspettative e le esigenze, creando un insieme coerente e credibile.

Se la definizione "Coerenza adeguatezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coerenza adeguatezza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Congruita:

C Como O Otranto N Napoli G Genova R Roma U Udine I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coerenza adeguatezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

