Coerenza di comportamento logica

Sostantivo

Curiosità su: La linearità è la proprietà di uno strumento di misura di dare in uscita (lettura) valori che possano mettersi in relazione lineare con il segnale d'ingresso (misurando). Uno strumento con comportamento lineare darà il valore di lettura in uscita perfettamente proporzionale al misurando in ingresso; in altre parole seguirà la funzione: G o u t = k · G i n p + o {\displaystyle G_{out}=k\cdot G_{inp}+o} dove: Gout è il valore della lettura in uscita; Ginp è il valore del misurando in ingresso; k è la sensibilità nominale dello strumento; o è l'offset dell'uscita quando la grandezza d'ingresso è uguale a zero. Normalmente la sensibilità nominale "k" e il valore "o" di offset, si ricava calcolando i parametri caratteristici della retta di regressione lineare ottenuta con il metodo dei minimi quadrati, a partire dai valori ottenuti dalla taratura dello strumento.

linearità ( approfondimento) f inv

carattere di ciò che è lineare (matematica) relazione matematica di proporzionalità diretta tra due enti (fisica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) caratteristica di un circuito elettronico la cui funzione di trasferimento sia una relazione matematica lineare proprietà di uno strumento di misura di dare in uscita valori che possano mettersi in relazione lineare con il segnale d'ingresso

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Deriva da lineare a sua volta da linea

Sinonimi

sviluppo rettilineo

( senso figurato ) chiarezza, limpidezza, evidenza, semplicità, coerenza, consequenzialità, essenzialità

chiarezza, limpidezza, evidenza, semplicità, coerenza, consequenzialità, essenzialità onestà, correttezza, moralità, rettitudine, dirittura

(senso figurato) costanza

Contrari