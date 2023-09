Chiarezza e coerenza di comportamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiarezza e coerenza di comportamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LINEARITÀ

Significato/Curiosita : Chiarezza e coerenza di comportamento

Anomalie di comportamento, comunicazione e sviluppo in generale dei bambini e delle persone con autismo, favorendo un aumento di conoscenze e di interesse... Non diversamente specificato, quando si parla di "linearità" di uno strumento si intende la linearità in ampiezza, vale a dire la proprietà di mantenere...