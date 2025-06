Chi rimane con quello in mano si brucia nei cruciverba: la soluzione è Cerino

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi rimane con quello in mano si brucia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chi rimane con quello in mano si brucia' è 'Cerino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERINO

Curiosità e Significato di "Cerino"

La soluzione Cerino di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cerino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cerino? Il termine cerino indica un piccolo pezzo di legno o di plastica usato per accendere il fuoco, come una fiammella che si tiene tra le dita prima di bruciare. È un modo semplice e immediato per accendere una candela, un camino o un barbecue. In modo figurato, rappresenta anche qualcosa di fragile e temporaneo, che si consuma facilmente. Insomma, un oggetto essenziale ma delicato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arde per pochissimoArde per pocoPuò fare luce solo per pochi secondiLo rimane chi si bruciaSe le brucia chi si danneggiaSi cela con una mano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cerino

Hai davanti la definizione "Chi rimane con quello in mano si brucia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I E T G N M A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEGAMENTI" LEGAMENTI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.