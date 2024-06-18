Che ha preso le parti di qualcuno

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che ha preso le parti di qualcuno' è 'Schierato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIERATO

Perché la soluzione è Schierato? Schierato si riferisce a chi ha preso le parti di qualcuno, assumendo una posizione di sostegno o di parte in una disputa o discussione. Questa condizione implica un coinvolgimento attivo nel sostenere un punto di vista, un'idea o una persona, spesso in modo evidente e deciso. La persona schierata manifesta chiaramente il suo appoggio, distinguendosi così da chi si mantiene neutrale o indeciso. La presenza di individui schierati può influenzare l'esito di un confronto o di una decisione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che ha preso le parti di qualcuno". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Che ha preso le parti di qualcuno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Schierato

In presenza della definizione "Che ha preso le parti di qualcuno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che ha preso le parti di qualcuno" conferma che la soluzione 'Schierato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Schierato

S Savona C Como H Hotel I Imola E Empoli R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che ha preso le parti di qualcuno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Schierato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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