RIFLESSO

Curiosità e Significato di Riflesso

Perché la soluzione è Riflesso? Il riflesso è quella luce o immagine che si forma quando un oggetto o una sorgente luminosa viene riflessa su una superficie, come uno specchio o l’acqua. È ciò che vediamo quando il nostro sguardo si ferma su un vetro lucido o su una pozzanghera, creando un’immagine speculare. In breve, il riflesso ci permette di vedere noi stessi o il mondo in modo invertito e affascinante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I tappeti su cui si rimbalzaCostellano la superficie della LunaUmida in superficieNella superficie e nel volumeLa superficie della Terra

Come si scrive la soluzione Riflesso

R Roma

I Imola

F Firenze

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N A M I O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAMOANI" SAMOANI

