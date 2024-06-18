Atto che legittima o condona un irregolarità

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Atto che legittima o condona un irregolarità' è 'Sanatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANATORIA

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Atto che legittima o condona un irregolarità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sanatoria

Se la definizione "Atto che legittima o condona un irregolarità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sanatoria'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Atto che legittima o condona un irregolarità

Atto che legittima o condona un irregolarità Risposta: SANATORIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola A Ancona

La soluzione 'Sanatoria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atto che legittima o condona un irregolarità". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.