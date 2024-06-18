Atto che legittima o condona un irregolarità

Sara Verdi | 28 ott 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Atto che legittima o condona un irregolarità' è 'Sanatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANATORIA

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Atto che legittima o condona un irregolarità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sanatoria

Se la definizione "Atto che legittima o condona un irregolarità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sanatoria'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Atto che legittima o condona un irregolarità
  • Risposta: SANATORIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
N Napoli
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Sanatoria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atto che legittima o condona un irregolarità". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.