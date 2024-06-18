Atto che legittima o condona un irregolarità
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SOLUZIONE: SANATORIA
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Atto che legittima o condona un irregolarità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sanatoria
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Atto che legittima o condona un irregolarità
- Risposta: SANATORIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Sanatoria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atto che legittima o condona un irregolarità". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.