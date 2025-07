Un appiglio per l avvocato nei cruciverba: la soluzione è Cavillo

CAVILLO

Curiosità e Significato di Cavillo

La parola Cavillo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cavillo.

Perché la soluzione è Cavillo? CAVILLO indica un argomento o un motivo sottile e spesso insidioso, che si utilizza per sostenere o difendere una tesi, soprattutto in ambito legale. È un'idea o un'osservazione che può fare la differenza in una strategia di difesa, offrendo un appiglio importante per l'avvocato nel suo lavoro di persuasione e analisi. In sostanza, rappresenta il punto di partenza per costruire una buona difesa.

Come si scrive la soluzione Cavillo

Hai trovato la definizione "Un appiglio per l avvocato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

V Venezia

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

