Un veicolo volante

Home / Soluzioni Cruciverba / Un veicolo volante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un veicolo volante' è 'Aeronave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AERONAVE

Perché la soluzione è Aeronave? Un veicolo volante che si muove nell'aria grazie a motori e ali viene chiamato aeromobile. Questo mezzo permette di attraversare grandi distanze in tempi ridotti rispetto ai mezzi terrestri. Le aeromobili sono utilizzate per il trasporto di persone e merci, svolgendo un ruolo fondamentale nel settore del trasporto internazionale. La loro progettazione richiede conoscenze aerodinamiche e tecniche avanzate per garantire sicurezza e efficienza durante il volo. La loro presenza è ormai quotidiana in molte parti del mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un veicolo volante". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un veicolo volante nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Aeronave

Se la definizione "Un veicolo volante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un veicolo volante" conferma che la soluzione 'Aeronave' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Aeronave

A Ancona E Empoli R Roma O Otranto N Napoli A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un veicolo volante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aeronave' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Veniva gonfiata con l elioIl famoso Tazio del volanteUn veicolo a due ruoteUn veicolo di origini sconosciuteUn veicolo con i cingoliIl veicolo che può essere armato