Suffisso da participio passato

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Suffisso da participio passato' è 'Ate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATE

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Suffisso da participio passato nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ate

Questa pagina è dedicata alla definizione "Suffisso da participio passato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ate'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Suffisso da participio passato
  • Risposta: ATE
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: A__
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 3 lettere della soluzione

A Ancona
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Ate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Suffisso da participio passato". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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