Suffisso da participio passato
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Suffisso da participio passato' è 'Ate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATE
Suffisso da participio passato nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ate
Questa pagina è dedicata alla definizione "Suffisso da participio passato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ate'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Suffisso da participio passato
- Risposta: ATE
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Ate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Suffisso da participio passato". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con suffisso: Suffisso per vezzeggiativi
Con participio: Un participio passato che è anagramma di tracollo
Con passato: Il giorno appena passato