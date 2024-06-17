Ornavano gli elmi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ornavano gli elmi' è 'Cimieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIMIERI

Perché la soluzione è Cimieri? I cimieri sono ornamenti che decoravano gli elmi dei guerrieri antichi, spesso realizzati con piume, crini o metalli preziosi. Questi elementi avevano una funzione estetica, ma anche simbolica, indicando il rango o l’appartenenza a una determinata unità militare. La loro presenza contribuiva a rendere gli elmi più imponenti e riconoscibili durante le battaglie o le parate. La loro bellezza e il loro significato li rendevano un elemento distintivo dell’armamento tradizionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ornavano gli elmi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Ornavano gli elmi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cimieri

In presenza della definizione "Ornavano gli elmi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ornavano gli elmi" conferma che la soluzione 'Cimieri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cimieri

C Como I Imola M Milano I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ornavano gli elmi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cimieri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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