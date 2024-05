La Soluzione ♚ Una parte della visiera degli elmi antichi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NASIERA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una parte della visiera degli elmi antichi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una parte della visiera degli elmi antichi: Ancora parte integrante dell'equipaggiamento dei corpi di polizia e delle forze armate di fanteria nella sua forma più basilare: l'elmetto. i primi elmi in... La nasiera è un anello generalmente in metallo applicato nel naso di un animale, solitamente un bovino o equino, ma raramente anche su un ovino o suino. Vengono utilizzate per governare e guidare il bestiame come buoi, bufali, tori e le mucche e anche per aiutare a svezzare i giovani bovini. Sui suini vengono adoperati per scoraggiare il grufolamento. Alcune nasiere vengono inserite attraverso un foro praticato nel setto nasale o nella rima del naso. Storicamente l'uso delle nasiere per gli animali viene fatto risale agli albori della civiltà umana. Erano usati nell'antica Sumer e sono raffigurati sullo stendardo di Ur, dove venivano usati ...

