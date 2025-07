La notte in cui nacque Gesù nei cruciverba: la soluzione è Vigilia Di Natale

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La notte in cui nacque Gesù' è 'Vigilia Di Natale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIGILIA DI NATALE

Curiosità e Significato di Vigilia Di Natale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vigilia Di Natale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vigilia Di Natale.

Perché la soluzione è Vigilia Di Natale? La notte in cui nacque Gesù si riferisce alla Vigilia di Natale, la serata che precede il 25 dicembre e che celebra l'attesa e la nascita del Bambino di Betlemme. È un momento di riflessione, speranza e tradizione per milioni di persone nel mondo, segnando l'inizio delle festività natalizie e ricordando il significato spirituale di questo evento fondamentale.

Come si scrive la soluzione Vigilia Di Natale

La definizione "La notte in cui nacque Gesù" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

G Genova

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

