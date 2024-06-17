Movimento di ritorno delle onde verso il largo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Movimento di ritorno delle onde verso il largo' è 'Risacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISACCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Movimento di ritorno delle onde verso il largo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Movimento di ritorno delle onde verso il largo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Risacca? Una risacca è il movimento dell'acqua che si muove verso il largo dopo aver raggiunto la spiaggia. Questo fenomeno si verifica quando le onde si ritirano, portando con sé l'acqua verso il mare aperto. La risacca è un processo naturale che aiuta a riequilibrare la profondità dell'acqua e a mantenere la dinamica della costa. È un elemento comune nelle zone marine e balneari.

Quando la definizione "Movimento di ritorno delle onde verso il largo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Movimento di ritorno delle onde verso il largo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Risacca:

R Roma I Imola S Savona A Ancona C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Movimento di ritorno delle onde verso il largo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

