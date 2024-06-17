Imponente sbarramento

SOLUZIONE: DIGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Imponente sbarramento" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imponente sbarramento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Diga? Una diga rappresenta un grande sbarramento costruito per controllare il flusso di un corso d'acqua, formando una barriera imponente che può influenzare l'ambiente circostante. Questa struttura, spesso realizzata in cemento o altri materiali resistenti, serve a regolare il livello dell'acqua, prevenire inondazioni o generare energia elettrica. La sua presenza si distingue per la maestosità e la funzionalità, diventando un elemento di grande impatto visivo e strategico nelle aree di impianto idroelettrico.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Imponente sbarramento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imponente sbarramento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Diga:

D Domodossola I Imola G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imponente sbarramento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

