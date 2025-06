La sponda di cemento del lago artificiale nei cruciverba: la soluzione è Diga

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La sponda di cemento del lago artificiale' è 'Diga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGA

Curiosità e Significato di "Diga"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Diga, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Diga? Una diga è una struttura di cemento o altro materiale, costruita lungo le sponde di un lago artificiale o di un fiume, per controllarne il livello e la portata delle acque. Serve a creare riserve idriche, produrre energia o prevenire inondazioni. La sua presenza è fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per lo sviluppo di impianti idroelettrici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uno sbarramento fluvialeUn argine per laghi artificialiUn argine artificialeLago artificiale nel massiccio dell AdamelloLa chiusura del lago artificialeLago artificiale

Come si scrive la soluzione Diga

Hai davanti la definizione "La sponda di cemento del lago artificiale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

G Genova

A Ancona

